“Argoya Hayır Başarıya Evet” kampanyası ile Başkan Ekinci’yi ziyaret eden öğrenciler ilgilerinden dolayı başkana teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekinci ise, “Eymir’den ağır misafirlerimiz var. 'Argoya Hayır Başarıya Evet' kampanyası ile ziyaretimize gelen Eymir İlk ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizi kutluyorum. Miniklerimize başarılar diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi