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“Argoya Hayır Başarıya Evet”

Sorgun ilçesine bağlı Eymir Beldesinde eğitim veren Eymir İlk ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’yi makamında ziyaret etti.

05 Ocak 2023 Perşembe 02:00
“Argoya Hayır Başarıya Evet”

“Argoya Hayır Başarıya Evet” kampanyası ile Başkan Ekinci’yi ziyaret eden öğrenciler ilgilerinden dolayı başkana teşekkür ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekinci ise, “Eymir’den ağır misafirlerimiz var. 'Argoya Hayır Başarıya Evet' kampanyası ile ziyaretimize gelen Eymir İlk ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizi kutluyorum. Miniklerimize başarılar diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Argoya Hayır Başarıya Evet
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