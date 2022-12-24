2022-2023 eğitim öğretim yılında Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen Aile Okulu Projesi kapsamında Marziye-İbrahim Ertek Ortaokulu, 3/A sınıfı velileri ve sınıf öğretmenleri Derya Yurtseven tarafından “Annemin Elinden Yöresel Tatlar” etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, okul idarecileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Sınıf anneleri tarafından Arabaşı Çorbası ve tatlılar hazırlanarak Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, "Emeği geçen velilerimize, bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan kurum amirlerimize, okul idarecilerimize ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.

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