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“Annemin elinden yöresel tatlar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca başlatılan ‘Aile Okulu Projesi’ kapsamında Saraykent ilçesinde etkinlik düzenlendi. 

24 Aralık 2022 Cumartesi 02:17
“Annemin elinden yöresel tatlar”

2022-2023 eğitim öğretim yılında Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen Aile Okulu Projesi kapsamında Marziye-İbrahim Ertek Ortaokulu, 3/A sınıfı velileri ve sınıf öğretmenleri Derya Yurtseven tarafından “Annemin Elinden Yöresel Tatlar” etkinliği gerçekleştirildi. 
Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, okul idarecileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.
Sınıf anneleri tarafından Arabaşı Çorbası ve tatlılar hazırlanarak Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, "Emeği geçen velilerimize, bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan kurum amirlerimize, okul idarecilerimize ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi. 
»Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Annemin Elinden Yöresel Tatlar
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