Akkan’dan okul ziyareti

Zeki Akkan, Bayındırhüyük İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti ve öğrencilerle bir araya gelerek LGS sınavlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bayındırhüyük İmam Hatip Ortaokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan'ı ağırladı. Yapılan ziyarette, 8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Akkan, LGS sınavlarına yönelik öğrencilerle sohbet ederek genel değerlendirmelerde bulundu.

Ardından okulun öğretmenler odasına geçen Akkan, burada öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti ve iyi dilek ve temennilerde bulundu.

Yapılan bu ziyarette, Bayındırhüyük İmam Hatip Ortaokulu'nun eğitim kalitesi ve öğrencilere verdiği önem bir kez daha ortaya çıktı. Haber Merkezi