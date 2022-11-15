Akademisyenlerden gençlere proje eğitimi

Okulların dönem içi bir haftalık ara tatile girdiği şu günleri daha verimli geçirmek isteyen öğrenciler için fırsata dönüştüren Kayseri Sümer Fen Lisesi Müdürü Yusuf Özkara'nın daveti üzerine, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın Eğitim yöneticiliğini üstlendiği ve Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Keskin, Doç. Dr. Mete Çelik, Doç. Dr. Filiz Sönmez ile Kayseri Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sedat Per olmak üzere dört akademisyenin gönüllü eğitmenlik yaptığı "Liseli Gençler İçin Proje Fikri Geliştirme ve Uygulama Eğitimi" isimli etkinlik 12 – 13 Kasım 2022 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERNAM) binasında gerçekleştirildi.

Okul Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen, iki gün boyunca süren eğitimden yaklaşık 30 öğrenci yararlandı.

Proje tabanlı çalışmaların yükseltilmesine katkı verilmesi amacıyla, akademisyenlerin mesleki bilgi ve birikimleri ışığında deneyim ve fikirlerini de paylaştığı eğitim kapsamında, proje ile ilgili temel kavramlar ve bir projesinin bileşenleri, proje fikrinin kalitesi, literatür boyutu ve lise projelerinden gözlemler, proje yazım ve uygulama süreçlerinde etik ilkeler, proje teklifinin kalitesi, proje yönetimi, planlama ve proje deneyimleri, projelerde bulguların analizi, sonuçların değerlendirilmesi ve yaygınlaştırma konuları ele alındı ve yoğunluklu olarak teknik bilgiler de paylaşıldı.

Eğitim dahilinde grup çalışmaları yoluyla öğrencilerin prototip proje tasarımı ve yazımı uygulaması ile yazılan taslaklar üzerinden inceleme ve irdeleme yoluyla eleştirel bir değerlendirme yapmaları da sağlandı.

Ayrıca program içerisinde öğrenciler ERNAM Laboratuvarlarını da gezdiler. Araş. Gör. Nusret Çelik, Araş. Gör. Dr. Gökhan Sarp ve Nail Günaltay ile araştırmalarda yer alan lisansüstü düzeyde eğitim gören genç araştırmacılar katkı verdiler. Öğrenciler ileri araştırmalarda kullanılan temiz oda, litografi ve kaplama ile ilgili teknikler, nano malzeme üretim laboratuvarı, fotokatalik, süper kapasitör gibi çalışmalar, SEM ve RAMAM laboratuvarı, pil geliştirme ve uygulama laboratuvarları, süperhidrofobik, elektrospin, PUF (physical unclonable function), SERS gibi uygulamalar hakkında bilgiler aldılar ve araştırma ortamlarını gözlemleyip tanıma fırsatı buldular.

Öğrenciler etkinlikle ilgili yaptıkları değerlendirmelerde, projenin nasıl hazırlanacağını, proje aşamalarını, proje formunun nasıl doldurulacağını, proje raporunun nasıl yazılacağını, etik kuralları, proje yazımında yöntemin, kaynakçanın önemini, yaygın etkinin ne olduğunu, eleştiri yapma ve disiplinli olmanın değerini fark ettiklerini belirttiler.

TÜBİTAK’ı daha yakından tanıdıklarını, takım oluşturmanın önemini ve ekip olarak hızlı çalışmak gerektiğini, yeni fikirler edindiklerini, ilk defa nanoteknoloji laboratuvarlarını gördüklerini, güzel anılar biriktirdiklerini, üniversite hocalarını daha yakından gördüklerini, akademisyenlerin tecrübelerinden yararlandıklarını, etkileşimli ortamın sosyal becerilerini ve özgüvenlerini geliştirdiğini ifade ettiler.

Öğrencilerden disiplinlerarası konularda çalışma bakımından umutlandığını, bilime bakış açılarının değiştiğini, kendilerini üniversiteli gibi hissettiklerini de söyleyenler oldu.

Eğitim sonunda öğrencilere katılım belgesi ve eğitmenlere de teşekkür belgesi verildi. Gerçekleştirilen eğitim etkinliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Liseli gençlerle buluşmaları çok önemsiyorum. Bu program çok özeldi. Tatile girmiş olmalarına rağmen hafta sonu iki günü bu eğitime ayırabilen öğrenciler gelecekte öncü olacak kişilerdir diye düşünüyorum. Bu gençler ilgi duydukları alanlarda sıçrama yaptırabilirler. Bu öğrenciler için zamanlarını ayıran okul müdürü ve okul idarecileri de bizimleydiler. Kendilerini kutlarım. Çok değerli bir iş yaptılar. Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi akademisyenlerinden eğitmenlik yaparak katkı veren hocalarımız çok kıymetli bilgiler ve deneyimler paylaştılar. Davetimize ciddi bir engel olmadığı sürece hep olumlu cevap veren hocalarımıza çok teşekkür ederim. ERNAM ile iletişime geçmemde yardımcı olan Doç. Dr. İsmail Öçsoy ve salonların kullanılması ile laboratuvarların ziyaretinin verimli biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan ERNAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Serdar Önses ile onların şahsında Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür ederiz. Her şehirde en az bir üniversite var. Fakat üniversite yerleşkelerinin yanı başlarında olan pek çok okuldan o üniversite bahçesine dahi girmemiş öğrenciler var. Bu önemli bir noktadır. Nitelikli buluşmalar çoğaltılmalıdır. Özellikle küçük şehirlerdeki üniversiteler, topluma hizmet ve toplumla temas açısından bu noktayı önemsemelidir. Pek çok açıdan buna ihtiyaç var, hem de çok ihtiyaç var.” dedi. »Haber Merkezi