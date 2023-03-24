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Açılışı onaylandı

Çekerek ilçesinde, açılması planlanan Çekerek Bilim ve Sanat Merkezinin açılışı bakanlık tarafından onaylandı. 

24 Mart 2023 Cuma 02:00
Açılışı onaylandı

Özel yetenekli öğrencilere genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında hizmet vermek amacıyla açılması planlanan Çekerek Bilim ve Sanat Merkezi, eksiklikler tamamlanarak açılacak. 
Osman Durmaz Fen Lisesi binasında eğitime başlanacağını belirten İlçe Milli eğitim Müdürü Zeki Akkan, “ Açılış ile ilgili gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra Osman Durmaz Fen Lisesi binası içerisinde kısa sürede eğitim öğretime başlayacak Çekerek Bilim Sanat Merkezinin ilçemize hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederiz.” dedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 24.03.2023 10:04
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