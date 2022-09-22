7’den 70’e eğitim

Bu yıl eğitim ve öğretimin başlaması ile Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurslarda eğitim verilmeye başlanacak.

Bu kapsamda Halk Eğitimi Merkezleri bünyesinde kurs açmak isteyen usta öğreticiler başvurularını yaptı. Yozgat Halk Eğitimi Merkezine ise 280’i ücretli öğretmen olmak üzere toplamda 350’ye yakın başvuru yapıldı.

ÖNCELİK KAMU ÇALIŞANLARININ

Yozgat Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Ebubekir Sarıtaş, gazetemize yaptığı açıklamada, ücretli öğretmenlerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı personeli ve kamu personelinin de usta öğretici olmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Başvuruların online olarak yapıldığına değinen Sarıtaş, başvuruların 1 Ağustosta başlayıp, 31 Ağustosa kadar sürdüğünü belirtti.

Başvuru sonrası usta öğreticileri karşılaştırarak şartları tutan kişileri seçtiklerini vurgulayan Sarıtaş, “Bu işlerden sonra görev sırasının en önemli kısmı düşüyor. Başvuran kişilerin bize verdiği tüm belgeler titizlik ile incelenir. Kişilerin sabıka kayıtları veya görev yapmasına engel olacak durumlar araştırılır. Eğer sorun çıkmaz ise valiliğe belgeler gönderilip onay beklenir. Onaylandığı andan itibaren kursları açmaya başlıyoruz.” dedi.

Daha sonra kurslara başvuran kursiyerler ile konferans yaparak grupların belirlendiğini belirten, Sarıtaş, yapılan konferansta kursiyerler ile usta öğretilerin hazırladıkları planlar çerçevesinde kursun saati ve gününün belirlenerek açıldığını ifade etti.

EĞİTİM HER YERDE

Sarıtaş, kursların sadece Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde ki binalarda değil ayrıca okullar, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Bakımevleri, Çocuk Evleri, Sevgi Evleri, köyler, cezaevleri hatta talep halinde şartlara uygun olan apartmanlarda bile açıldığını bildirdi.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 3 bin 800 tane kurs programı olduğunu söyleyen Sarıtaş, okuma yazma kursu, Kur'an-ı Kerim, Elifba okuma kursu, tecvidli okuma kursu, yabancılara yönelik Türkçe öğretimi kursu, halk oyunları kursu ve uzun zamandır beklenen aşçı çırağı kursunun kesin açılacak kurslar arasında olduğunu belirtti. Aşçı çırağı kursuna pandemi nedeniyle ara verildiğini bu yüzden çok kişinin bu kursu beklediğinin altını çizen Sarıtaş, kursa 142 kişinin başvurduğunu dile getirdi.

HEDEF 20 BİN KURSİYER

Halk Eğitiminin amacının okul dışında daha çok yetişkinlere yönelik eğitimler vermek olduğundan bahseden Sarıtaş, geçen yıl bin 100 tane kurs açıldığını ve 13 bin kişiye kurs verildiğine vurgu yaptı. Bu yıl ise hedeflerinin 20 bin kursiyere ulaşmak olduğuna da değinen Sarıtaş, bir kursun açılması için 12 kursiyerin olması gerektiğini belirtti. Bazı istisnai ve özel yerlerde örneğin cezaevlerinde, çocuk evlerinde kursiyer sayısı şartı aranmadığını söyleyen Sarıtaş, normal bir kursta ise 12 kursiyer şartı arandığını ve sonrasında ise devamsızlığa bakıldığını bildirdi. Kursların 7 kursiyerin altına düştüğünde kapandığını da belirten Sarıtaş, kursiyer sayısının 7 olması halinde ise ek onay ile kursa devam edilebildiğini söyledi. »Rabia Şahin

