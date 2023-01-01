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“7'den 70'e Gönül Bağı”

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 7'den 70'e Gönül Bağı projesi kapsamında öğrenciler ve koca çınarlar bir araya geldi.

01 Ocak 2023 Pazar 02:00
“7'den 70'e Gönül Bağı”

Yozgat Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ESER Projesinin alt projelerinden olan 7'den 70'e Gönül Bağı projesi kapsamında gerçekleşen etkinlikte Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu öğrencileri ile koca çınarlar buluşarak sohbet etti.
Özlem Parlak rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte Bilgin Penguenler Sınıfı öğrencileri, yaşlılar ile bir araya gelerek onlar için çizdikleri resimleri hediye ettiler.
Gerçekleşen etkinlikle ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Valiliğimiz himayelerinde Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen ESER Projesinin alt projelerinden olan 7'den 70'e Gönül Bağı projesi kapsamında Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu öğrencilerimiz ile koca çınarlarımız buluşarak sohbet etti. Okulumuz anasınıfı öğretmeni Özlem Parlak rehberliğinde Bilgin Penguenler Sınıfı öğrencilerimiz yaşlılarımıza ikramlarda bulunarak onların anılarını dinleyip kendilerine çizdikleri resimleri hediye etti. Kuşaktan kuşağa gönül köprüsü oluşturan bu değerli projemizin gerçekleşmesine emek sağlayan okulumuzun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederiz.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
7den 70e Gönül Bağı
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