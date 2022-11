Açıklanan sonuçlara göre 300 başvuru ile 2209-A projelerine katılım sağlayan Yozgat Bozok Üniversitesinin 157 projesi kabul gördü. Türkiye genelinde 181 devlet ve vakıf üniversitesinin başvurularının değerlendirildiği 2209-A öğrenci projelerinde Bozok Üniversitesi büyük bir başarı sağlayarak 6’ncı sırada yer aldı.

Bu yıl Bozok Üniversitesinde 157 proje ile başvuruları kabul edilen birimler ve sayısal dağılımları ise şu şekilde: Yozgat Meslek Yüksekokulu 22, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4, İletişim Fakültesi 1, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 23, Sağlık Bilimleri Fakültesi 5, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5, Sarıkaya Fizyoterapi Yüksekokulu 11, Sorgun Meslek Yüksekokulu 5, Spor Bilimleri Fakültesi 4, Şefaatli Meslek Yüksekokulu 6, Veteriner Fakültesi 2, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu 1, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu 3, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu 35, Diş Hekimliği Fakültesi 5, Eğitim Fakültesi 10, Fen Edebiyat Fakültesi 7 ve Ziraat Fakültesi 8 olmak üzere 157 proje hazırlandı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programında’ Bozok Üniversitesinin başarısının her yıl giderek arttığını söyledi.

Öğrencilerin eğitimleri sırasında araştırma faaliyetleri yürütmelerinin önemine değinen Rektör Karadağ açıklamasının devamında: “Üniversitemizde proje kültürü her geçen gün artıyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Bilgiyi sadece üretip yaymayı değil onu toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaç edinerek bu doğrultuda eğitim ve öğretim süreçlerimizi başarı ile yönetiyoruz. TÜBİTAK 2209-A öğrenci projelerinde elde edilen başarının elbetteki tesadüfü değil. Üniversitemiz 181 devlet ve vakıf üniversitesi arasında geçen yıl 94 proje ile 9. sırada yer alırken, bu yıl 157 proje ile 6. sıraya yükseldi. Bu sonuç inanmanın, azim ve kararlılıkla başarıya odaklanmanın bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin akademyaya değer katan önemli bir bilim yuvası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini, üniversite olmanın gereklerinden birisinin de bilimsel çalışmalara ağırlık vermek olduğunu ifade eden dikkat çeken Karadağ, "Yürütülen tüm bilimsel faaliyetlerde akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız ve kendilerini destekliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz, danışman hocalarının da rehberliğinde projeler üreterek birikimlerini değerlendirme imkânı buluyorlar. Bu vesile ile TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında projeleri kabul edilen başta öğrencilerimiz olmak üzere onları bu süreçte destekleyen ve projelerinde danışmanlık yapan öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi