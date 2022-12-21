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6'dan 66'ya okuyor

Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla, Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan ESER Projesinin alt etkinliklerinden biri olan Oku-Yoz projesi kapsamında il genelinde aileler çocukları ile beraber kitap okuyor.

21 Aralık 2022 Çarşamba 02:02
6'dan 66'ya okuyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ESER Projesi Kapsamında 6’dan 66’ya Ailece Oku-Yoz projesi ile vatandaşlar hafta içi akşam saatlerinde çocukları ile birlikte kitap okuyor.
Kitap okuma etkinliğinin devam ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Valiliğimiz himayelerinde Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen ESER Projesi kapsamında 6'dan 66'ya Ailece Oku -Yoz alt projesiyle hafta içi her gün 20.30-21.00 saatleri arasında kitap okuma etkinliğimiz devam etmektedir. Kitap okuma etkinliğimize ilimiz genelindeki Halk Eğitim Merkezlerimizde eğitim gören kursiyerlerimiz de katılım göstererek projemiz geniş kitlelere yayıldı. Okullarda ve halk eğitim merkezlerimizde ve ailelerimizde başlattığımız kitap okuma etkinliğimize herkesi davet eder, bu güzel etkinliğe katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.” dedi. »Haber Merkezi

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