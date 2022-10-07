Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 8
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.553,85
ALTIN
1.024,11
DOLAR
18,64
STERLİN
20,78
EURO
18,22

6'dan 66'ya

Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla, Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan ESER Projesinin alt etkinliklerinden biri olan ‘6'dan 66'ya Ailece OKU-YOZ’ projesi kapsamında il genelinde kitap okuma etkinliği düzenleniyor. 

07 Ekim 2022 Cuma 02:11
6'dan 66'ya

Hafta içi her gün saat 20.30 ile 21.00 saatleri arasında il genelinde okuma etkinliği düzenlediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Valiliğimizin koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yürütülen ESER projesinin alt projelerinden olan ‘6'dan 66'ya Ailece OKU-YOZ’ projesi kapsamında 03 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi her akşam saat 20.30-21.00 arasında başlattığımız okuma etkinliğine katılan tüm ailelerimize teşekkür ederiz. Projemizin daha geniş kitlelere ulaşmak için tüm hemşerilerimizi okuma etkinliğimize davet ediyoruz” dedi. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
6dan 66ya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenlere eğitim
Öğretmenlere eğitim
Eğitime davet
Eğitime davet
Proje başarısı
Proje başarısı
Emniyetten eğitim
Emniyetten eğitim
Proje başlıyor
Proje başlıyor
7’den 70’e eğitim
7’den 70’e eğitim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim