Hafta içi her gün saat 20.30 ile 21.00 saatleri arasında il genelinde okuma etkinliği düzenlediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Valiliğimizin koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yürütülen ESER projesinin alt projelerinden olan ‘6'dan 66'ya Ailece OKU-YOZ’ projesi kapsamında 03 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi her akşam saat 20.30-21.00 arasında başlattığımız okuma etkinliğine katılan tüm ailelerimize teşekkür ederiz. Projemizin daha geniş kitlelere ulaşmak için tüm hemşerilerimizi okuma etkinliğimize davet ediyoruz” dedi.

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