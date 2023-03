55’incisi düzenlendi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal’ın daveti üzerine gerçekleştirilen programlardan öğrencilerin ve öğretmenlerin memnun kaldığı, faydalı bir etkinlik olduğu ve devam ettirilmesinin yerinde olacağı ifade edildi.

"GÖZLEM YAPARIM KAYIT TUTARIM"

Aşağıcumafakılı köyündeki Şehit Resul Elhan İlkokulu’nda birleştirilmiş sınıfta eğitim gören öğrencilere coşkulu anlar yaşatan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, 1’inci ve 2’nci öğrencilerine yönelik olarak kendisinin tasarladığı "Gözlem yaparım kayıt tutarım" etkinliği kapsamında, öğrencilerin önce okul bahçesine çıkarak; çevrelerinde gördükleri, dikkatlerini ve ilgilerini çeken farklı nesneleri bulup incelemelerini ve sonra çocukların buldukları o objeleri sınıflarına getirerek resimlerini çizmelerini istedi.

Çocuklar çevrede gördükleri ve topladıkları buluntuları, adeta gözleme dayalı yüzey araştırmaları yapan arkeologlar gibi bir “bilim insanı” edasıyla kağıt üzerine aktardılar. Öğrencilerin her biriyle yakından ilgilenerek onlara sorular soran Böyükata, çocukların yaptıkları çalışmaları açıklama ve yorumlamalarına zemin oluşturdu.

"BEN DE MİMAR SİNAN OLABİLİRİM"

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileriyle "Ben de mimar Sinan olabilirim" başlığı etrafında gerçekleştirdiği sohbette, öğrencilerin seviyesine uygun olarak öncü bilim insanlarıyla ilgili inceledikleri ve kısa okumalar yaptıkları kitaplardan hareketle bilim insanlarının ne gibi öncü işler ortaya koyduklarından bahsetti. Tarihte pek çok öncü bilim insanlarının da çocukluklarını köylerde geçirdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Aziz Sancar gibi Nobel Ödülü almış bir köy çocuğunun herkes için örnek olduğunu vurguladı.

Çocuklara ilerde Harizmi gibi, İbn-i Sina gibi öncü işer yapabileceklerini örneklerle açıklarken Mimar Sinan’ın bıraktığı eserlerin halen ayakta olduğunu ve depreme dahi dayanıklı yapılar yapmak için özenle tasarımlar yaptıklarını anlaşılır bir dille anlatan Böyükata, çocuklarda “Ben de Mimar Sinan olabilirim” düşünce ve özgüvenini oluşturmaya çalıştı.

HEDİYELER VERİLDİ GÖNÜLLERE GİRİLDİ

Gitti okullara boş gitmemeye çalışan Böyükata, eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyici nitelikteki hediye materyalleri öğrencilere dağıttı ve okula teslim etti. TÜBİTAK popüler bilim yayınlarından Meraklı Minik, Bilim Çocuk, Bilim Teknik dergileri, Kayseri Bilim Merkezi’nin Günlük Hayatımızda Bilim yayını ve farklı konularda kitaplar ve materyaller çocukların yüzünü güldürdü.

Doğrudan ve dolaylı katkılarından dolayı, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Almanya'nın Augsburg şehrinden iş insanı Hüseyin Gözlügöl ve ailesine, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Eğitimci-Yazar Ahmet Sargın, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, emekli öğretmen Selami Tanoğlu, emekli eğitimci Hüseyin Ekinci, YOBÜ Tıp Fakültesi’nden Doçent Dr. Mahmut Kılıç, Yozgat’tan öğretmen Muammer Çelik, Kayseri’den öğretmen Murat Akpınar ve eğitime destek veren bütün gönüllülere gıyabında teşekkür edildi.

Sevinçlerini kendisine sarılarak gösteren anasınıfı öğrencilerine, Böyükata’nın “Büyüdüğünüzde ne yapmak istiyorsunuz?” şeklinde sorduğu soru karşısında çocukların gönüllerinden geldiği gibi verdikleri cevaplar; “Aya gitmek istiyorum!”, “Uçak yapmak istiyorum!”, “Prenses yapmak istiyorum!”, “Resim yapmak istiyorum!” şeklindeydi ve dikkate değerdi.

Öğrencilerin gönlüne girmenin zor olmadığını gösteren Böyükata, öğrencilere büyüdüklerinde ne olmak istediklerinden ziyade ne yapmak istediklerini sormak gerektiğinin altını çizdi.

“KÖY YAŞAM MERKEZLERİ” VE “KÖY KOLEJİ” DÜŞÜNCESİ

Programa şube müdürleri ile birlikte katılan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Aşağıcumafakılı Köyündeki Şehit Resul Elham Okulunun bakım ve onarım çalışmalarının yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan “Köy Yaşam Merkezleri” konsepti çerçevesinde hizmete açıldığını belirterek, çok yönlü hizmet veren okulun kütüphane, spor etkinliği salonu, halka eğitim hizmeti verilen salon ve çevre düzenlemelerini yerinde görerek değerlendirmelerde bulundu ve davetlerine olumlu karşılık vererek yaptığı ziyaretten dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.

Böyükata, öğrenci velileri ile de kısa süreliğine yaptığı görüşmede, çocukların erken yaşlarda tanınmasının onların özel yetenek ve ilgi alanlarının görülmesinin önemine dair düşüncelerini paylaştı.

Ayrıca her fırsatta “Köy Koleji” düşüncesini her fırsatta ifade eden Böyükata, “Köy Yaşam Merkezleri” ile Milli Eğitim Bakanlığının kırsaldaki okullar için farklı bakış açıları geliştirilmesine yönelik yeni bir kapı açtığına değindi ve zamanla bunun geliştirilmesinin önemine vurgu yapıp, altının çok iyi doldurulması gerektiğini ve herkesin katkı vermesi gerektiğini hatırlattı.

Gerçekleştirilen etkinliğin ve okullarına yapılan ziyaretin kendileri ve öğrencileri için çok anlamlı olduğunu ifade eden Şehit Resul Elham İlkokulu Müdürü Tuğba Erol, İlçe milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürleri Fatih Şahin ve Hasan Bakır ile Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.

“HAYALİN VARSA YORULMAYA DEĞER”

Davet edildiği liselerde “Gençlik Söyleşileri” de gerçekleştiren Böyükata, aynı gün öğleden sonra ziyaret ettiği Türk Telekom Anadolu Lisesi konferans salonunda 9’uncu sınıf öğrencilerine “Hayalin Varsa Yorulmaya Değer” başlığı etrafında etkileşimli bir seminer verdi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı’nın da iştirak ettiği Okul Müdürü Musa Doğançay açılış konuşmasının ardından, Prof. Dr. Mustafa Böyükata “Bugün sizlerle ders kaynatacağız" diye söze başladı ve önce hayal kurmanın, düşünmenin, beyni iyi kullanmanın önemine vurgu yaptı.

Sohbetin geçmişte yapılan önemli bilimsel çalışmalara kadar genişletildiği söyleşide, modern fiziğin doğuşunda emeği geçen Albert Einstein gibi, Marie Currie gibi bilim insanlarının azimli ve hedef odaklı çalışmalarından bahis açıldı.

Böyükata büyük hayallerin peşine düşen insanoğlu bu yolda pek çok hedefler koyduğu için pek çok yeniliği de ortaya çıkartabildiğini ifade edip iyi eğitilmiş insanın ne kadar özeli bir ihtiyaç olduğunu da ortaya koydu.

Gençlerin sorularına cevaplar verilen buluşmada akademik hayata dair bilgiler de verildi.

Faydalı ve ilgi çekici konuların göz önüne getirildiği toplantı sonunda Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür edildi.

»Haber Merkezi