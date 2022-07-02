Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.443,77
ALTIN
976,05
DOLAR
16,78
STERLİN
20,29
EURO
17,50

500 tam puan aldı

Yozgat Çözüm Koleji’nde ortaöğretim eğitimini tamamlayan Ahmet Özdemir, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında soruların tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
500 tam puan aldı

Yozgat’ta LGS sınavında 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Çözüm Koleji öğrencisi Ahmet Özdemir, Türkiye birincileri arasına girmeye hak kazandı. Türkiye genelinde 48 ilde 193 öğrencinin tam puan aldığı sınavda Yozgat’ı gururlandıran Ahmet Özdemir, lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde sürdürmek istediğini söyledi.
Özdemir, sınava 4 yıl boyunca sistematik bir şekilde hazırlandığını belirterek, “5. sınıftan beri ortaöğretim eğitimimi Çözüm Kolejinde sürdürdüm. 5.sınıftan itibaren temel ata ata sistematik bir şeklide LGS’ye hazırlandım. Bu süre zarfından bol bol kitap okudum. Sadece 8.sınıfta gerçekleştirilen çalışmayla kazanılan bir başarı değildi. 8. sınıfta birçok deneme sınavına girdim, Türkiye geneli olsun okulumuzun düzenlediği sınavları kaçırmadım. Çok fazla ve farklı tekniklerde sorular çözerek sınava hazırlandım. Özellikle Türkçe öğretmenim Cihangir Ersoy ve İngilizce öğretmenim Ziya Ozan’ın destekleriyle sınavda tüm soruları doğru cevaplamak nasip oldu. Almanca hazırlık eğitimi veren İstanbul Erkek Lisesi’nde lise eğitimimi burslu olarak sürdürmek istiyorum. Hedefimde mühendis olmak var. Sınavda emeklerini esirgemeyen aileme ve okul yöneticilerime de teşekkür ediyorum.” dedi.
Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da 2022 yılı LGS Türkiye birincisi Ahmet Özdemir’i ve ailesini ziyaret ederek tebrik etti.
Yozgat Çözüm Koleji Müdür Yardımcısı Recep Yazan da, öğrencilerini tebrik ederek Türkiye birincisi çıkarmalarının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Yazan, “Türkiye genelinde 48 ilden 193 LGS birincisi çıktı. Bunlardan birisi de Yozgat ve okulumuz öğrencisi Ahmet Özdemir oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda yüzde 80 oranında LGS’de başarı elde ettik. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu oranı artırarak devam etmek istiyoruz. Öğrencimiz Ahmet Özdemir’i tebrik ediyor ve lise hayatında başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu. »İHA

Anahtar Kelimeler:
500 Tam Puan Aldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mezuniyet coşkusu devam ediyor
Mezuniyet coşkusu devam ediyor
Kurslara yoğun ilgi
Kurslara yoğun ilgi
Çalıştay düzenlendi
Çalıştay düzenlendi
Öğrenciler diplomalarına kavuştu
Öğrenciler diplomalarına kavuştu
Yaz tatilinde de devam
Yaz tatilinde de devam
Öğrencileri ağırladı
Öğrencileri ağırladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim