41’incisi düzenlendi

İl merkezine bağlı bütün köy okullarında en az bir kez gerçekleştirilen etkinlik gelen talepler üzerine ilçelere bağlı köy okullarında de düzenlenmeye başladı. Böyükata öncülüğünde başlatılan ve büyük beğeni ile devam eden etkinliğe akademisyenlerin yanında üniversite öğrencileri de büyük ilgi gösteriyor. Sorgun’un Belencumafakılı Köyü ve Eymir Kasabasındaki okullarda etkinliğin 40’ıncısını ve 41’incisini gerçekleştiren Böyükata’ya, Tıp Fakültesi’nden Doçent Dr. Mahmut Kılıç, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Erbakan, Meslek Yüksekokulundan Öğretim Görevlisi Didem Kösedağ ve Öğretim Görevlisi Serkan Öncü’nün yanı sıra Genç Girişimciler Topluluğu (GGT) öğrencileri de eşlik etti. Akademisyenler, öğrencilerle ‘Belencumafakılı'dan da Aziz Sancar çıkabilir’, ‘Eymir'den de Fuat Sezgin çıkabilir’ ve ‘Ben de yaparım’ başlıkları etrafında bilgilendirici, ufuk açıcı ve yol gösterici söyleşilerde bulundu. Öğretmenlerle de bir araya geldikleri anlarda ‘Okulda ve Çevrede Proje Yapmak’ konulu kritiklerde ve sohbetlerde bilgiler paylaşıp önerilerini paylaşıldı. Öğrencilerle ve öğretmenlerle samimi bir atmosferde dopdolu bir program gerçekleştirildi.

ANA SINIFINDAKİ ÇOCUKLAR NEŞE DOLUYDU

Anasınıfı öğrencilerinden başlayarak bütün düzeylerde öğrencilerin akademisyenlerle buluşmasına fırsat verilmeye çalışılan programda akademisyenler, minik öğrenciler ile kısa sohbetler etti. YOBÜ-GGT üyesi üniversite öğrencileriyle okul bahçesinde, palyaço gösterici gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.

EĞLENİRKEN ÖĞRENDİLER

İlkokul öğrencilerine küçük söyleşiler yoluyla yakın çevreden başlayarak tarım ürünleri, gıdalar, salgın hastalıklar, bilim insanlarının hayatlarından örnekler, temel bilimlerdeki öncü çalışmalar ve bunların önemini kavratıcı tarzda sohbetler eden akademisyenler öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Ayrıca açık havada üniversite topluluğu tarafından yüz boyaması, takım oyunları ve müzik etkinliklerinde bir araya gelerek kaynaştırıcı faaliyetler gerçekleştirildi.

‘KÖY KOLEJİ’ ANLATILDI

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, sürekli gündemde tutmaya çalıştığı ‘Köy Koleji’ düşüncesini hem öğrencilere hem de öğretmenlere anlattı. Köy ve kasabalarda yerleşik okulların ‘butik okul’ görünümünde olduğu ve birebir eğitim verildiğini dile getiren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Öğretmenlik mesleğini kutsal kılan yanlardan birisi de özveri gerektirmesidir. Bir öğretmenin okula gidişi mühendisin işe gidişi, doktorun hastaneye gidişi gibi olamaz. Öğretmen teneffüsleri, hafta sonları, geceleri de işinin kaygısında olan kişidir. Hiçbir olumsuzluk öğretmen için pes etmeyi geri atmayı sağlayan bir bahane olmamalıdır” dedi.

Haber Merkezi