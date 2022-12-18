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4 BiN VELiYE EĞiTiM

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen “Aile Okulu Projesi” doğrultusunda Yozgat’ta 630 öğretmen tarafından veli ile öğrenci arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla şu ana kadar 4 bin 920 veliye 8 kategoride eğitim verildi.

18 Aralık 2022 Pazar 02:55
4 BiN VELiYE EĞiTiM

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından velilere yönelik 8 ayrı başlık altında başlatılan "Aile Okulu Projesi" il genelindeki okullarda uygulanmaya devam ediyor. Aile Okulu Projesi çerçevesinde veliler, aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal-duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta bilgilendiriliyor. Bu doğrultuda merkeze bağlı Osmanpaşa İlk ve Ortaokulunda uygulanan Aile Okulu etkinliğine katılan veliler, öğrencilerle etkileşimlerini güçlendirmek amacıyla geri dönüşüm malzemeleri ile takı tasarımı, kitap ayracı, çikolata süslemesi ve boyama gibi birtakım etkinlik gerçekleştirdi. 
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile eski 3x3 basketbol milli takım oyuncusu, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Öğretim Görevlisi Hüseyin Aksoyak’ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler ve veliler, basketbol ve futbol oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
“AİLE ORTAMINDAKİ İLETİŞİMİ ARTIRMAK İSTİYORUZ”
Proje ile öğrenci ve veliler arasındaki iletişimi güçlendirmek istediklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ülke genelinde yürütülen Aile Okulu Projesi doğrultusunda Yozgat merkeze bağlı Osmanpaşa İlk ve Ortaokulumuzdayız. Burada projemizin amacı velilerimiz ve çocuklarımız arasında etkileşimi geliştirmek, çocuklarımızın sosyal, kültürel, ruhsal ve bedensel gelişimlerine velilerimizin katkılarını daha fazla artırmaktır. Bu anlamda farkındalık oluşturmak, onların aile ortamındaki iletişimlerini ve gelişim süreçlerindeki karşılaştıkları sorunları daha da aza indirerek eğitim ortamlarını iyileştirmeye çalışıyoruz.” dedi.
“630 ÖĞRETMEN EĞİTİM VERİYOR”
Yozgat genelinde 4 bin 920 velinin eğitimlerden faydalandığını belirten Yazıcı, “Ülkemiz genelinde uygulanan bu projede ilimiz bağlamında 630 öğretmen arkadaşımız projeye dâhil olarak velilerimize eğitim vermektedirler. Projenin başlangıcından bu güne kadar 4 bin 920 velimize 8 kategoride eğitim verildi. Bu eğitimler de yoğun bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz bu proje doğrultusunda ilimizdeki tüm velilerimizin bu eğitimden faydalanmalarını sağlamak. Burada da velilerimiz ve çocuklarımız çeşitli konularda etkileşim içerisinde bulunuyorlar ve ortaklaşa bazı tasarım ürünleri gerçekleştiriyorlar. Bu programın hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
“BİZ DE ÇOCUKLARIMIZA DA FAYDASI OLUYOR”
Velilerden Sibel Erkoçak ise okulda çocuklarıyla birçok etkinliğe katıldıklarını söyleyerek, “Öğretmenlerimiz çocuklarımızın yanı sıra bizlere de öğretici faaliyetler gösteriyorlar. Öğretmenlerimizin bize verdiği projeyi çocuklarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bize de çocuklarımıza da çok faydası oluyor.” ifadelerine yer verdi. »İHA

Son Güncelleme: 18.12.2022 10:10
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