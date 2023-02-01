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2’nci dönem görüşüldü

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ikinci dönem müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

01 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
2’nci dönem görüşüldü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında yapılan toplantıda merkez okul müdürleri katılım sağladı. 
Toplantıda, Aile Okulu Projesi, Halk Eğitim Merkezi kursları, Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kursları, ESER Projesi, Tubitak, Teknofest ve Erasmus projeleri başvurularındaki son durum, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler, 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak rehberlik faaliyetleri, iş güvenliği ve okul sağlığı, kantin denetimleri, okulların bakım ve onarımlarının planlanması, okulların ihtiyaç tespiti, talebi ve takibinin yapılması, okullara gönderilen ödeneklerin usulüne uygun olarak harcanması ile il bazlı, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımın teşvik edilmesi konuları görüşülerek kararlar alındı. 
Ayrıca öğrencilere verilecek ilave öğle yemeği ile ilgili yapılan planlama gözden geçirildi.
Okul müdürlerin talep ve önerilerini alarak, fikir alışverişinde bulunan Yazıcı, emek ve gayretlerinden dolayı toplantıya katılan yöneticilere teşekkür etti. »Haber Merkezi

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2nci Dönem Görüşüldü
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