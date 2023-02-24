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245 adet tulum dikildi

Yozgat Sorgun Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından depremzedelere ulaştırılmak amacıyla 245 adet su geçirmez uyku tulumu dikildi. 

24 Şubat 2023 Cuma 02:00
245 adet tulum dikildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen afetin ardından ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği Sorgun’da da aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Sorgun Halk Eğitim Merkezi de deprem bölgesindeki vatandaşlar için uyku tulumu dikimini sürdürüyor. 
Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Koçak, Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla uyku tulumu üretimine başladıklarını belirterek “Şuana kadar merkezimizde 245 adet uyku tulumu dikimi yaptık. Daha önce Covid döneminde maske dikmiştik. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapıp onlara zor günlerinde destek olmaya çalışıyoruz.” dedi. »İHA

Son Güncelleme: 24.02.2023 09:29
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