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13 Şubat’a kadar tatil
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13 Şubat’a kadar tatil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iklim şartları ve Kahramanmaraş’ta meydana gelerek pek çok ili etkileyen deprem nedeniyle tüm Türkiye’de eğitim öğretime 13 Şubat’a kadar ara verildiğini bildirdi.

06 Şubat 2023 Pazartesi 17:36
13 Şubat’a kadar tatil

Merkez üssü Kahramanmaraşın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin etkilediği illerden Malatyanın Doğanşehir ilçesinde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ardından bir açıklama yaparak tüm Türkiyede eğitim öğretime 13 Şubata kadar ara verildiğini bildiren Bakan Özer, şunları kaydetti:

“Tüm Türkiyede şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiyede tüm okullarımızı 13 Şubata kadar bir hafta tatil ediyoruz. Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek.” İHA

Son Güncelleme: 06.02.2023 17:37
Anahtar Kelimeler:
13 Şubata Kadar Tatil
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