100. yılda tamamlanacak

İlçeye bir eğitim kurumu kazandırma yolunda gayret sarf ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “24 derslikli lise inşaatımız devam ediyor. Bugüne kadar belediye bütçesinden öz kaynaklarımızla 12milyon lira harcama yaparak ilçemize bir eğitim kurumu kazandırma yolunda gayret sarf ettik. İnşallah üretken belediyecilik anlayışıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında tamamlayıp öğrencilerimize hediye edeceğiz. 2023’te ilçemize yakışır devasa bir kütüphane kompleksi ve Fizik Tedavi Hastanesinin de temelini atacağız.” dedi. »Haber Merkezi