10 günlük sınav

Çandır Kaymakamlığı Etüt Merkezinde lise öğrencileri için yapılan 10 günlük deneme sınavı maratonu tamamlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için 10 günlük yapılan deneme sınavına öğrenciler ücretsiz olarak katılım sağladı.

Deneme sınavlarının tekrarlanacağını belirten Etüt Merkezi yetkilileri, “10 günlük deneme maratonunun sonuna geldik. YKS’ye hazırlanan tüm öğrencilerimizin ücretsiz katılabileceği ‘Deneme Haftası’ programı önümüzdeki günlerde duyurusu yapılarak tekrarlanacaktır. YKS’ye hazırlanan tüm öğrencilerimizi bekleriz.” dedi.

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