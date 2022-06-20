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1 dakika ile bir yıl kaybettiler!

Yozgat’ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi Sınavı’na (TYT) bir dakika geç kaldıkları için alınmayan 2 öğrenci, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 00:37
1 dakika ile bir yıl kaybettiler!

Yozgat’ta bazı öğrenciler, yıllardır büyük emek ve fedakarlıklarla hazırlandıkları üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’na katılamadı. Kimi kimliğini unuttu, kimi dakikalarla geç kalarak sınav salonlarına alınmadı. Saat 10.15'te başlayan sınav için okulların kapıları saat 10.00 itibariyle kapandı. Yozgat’ta Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde sınava girecek 2 öğrenci, kapıların kapanmasından 1 bir dakika sonra sınav salonuna geldi. Öğrenciler kurallar gereği, görevliler tarafından içeri alınmadı. Sınav salonuna alınmayan adaylar çok fazla ısrar etmeden okuldan uzaklaştılar. Yılardır sınava hazırlanan öğrenciler içeride emeklerinin karşılığını almayı beklerken dışarıda ise velilerin ve refakatçilerin heyecanlı bekleyişleri gözlendi. Okul bahçesinde sınava giren öğrencileri bekleyen veliler, Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. 
İHA

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1 Dakika Ile Bir Yıl Kaybettiler
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