Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi 81 eş zamanlı ilde kırtasiye ürünlerine yönelik fiyat, etiket ve ürün güvenliği denetimi yaptı.

9 Eylül’de 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlayacak olması ile birlikte Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekipler tarafından Yozgat’ta da kırtasiyeler denetlendi.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekipleri tarafından, 9 Eylül’de başlayacak 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede 81 ilde eş zamanlı olarak kalem, defter, çanta, silgi gibi kırtasiye ürünleri denetildi.



Kırtasiye dükkanlarında denetim yapan ekipler, fiyat, etiket ve ürün güvenliğini inceledi. Denetimde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Denetimlerde çocuklar için üretilmiş kırtasiye ürünleri de incelendi. Bu kapsamda ürünlerin oyuncak yönetmeliğinde yer alan ‘CE’ sertifikası ve yaş uyarısı gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edildi. Öte yandan denetlenen işletmede mevzuata aykırı bir duruma rastlanmadı.