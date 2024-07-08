Sarıkaya ilçesinde yaz Kur'an kursları çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kurslarda öğrenciler Kur'an eğitim ve öğretiminin yanında dini bilgiler öğreniyor. Verilen eğitimin yanında ayrıca çeşitli etkinlikler ile öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesi sağlanıyor.

Yozgatlı isim genç araştırmacılara eğitim verdi! Yozgatlı isim genç araştırmacılara eğitim verdi!

Eğitim Ve Eğlence Bir Arada3

Bu kapsamda Sarıkaya Müftülüğü tarafından Yahya Saray Evleri Cami ve Elidemirli Camide eğitim gören öğrencilerle etkinlikler düzenlenirken ayrıca çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Eğitim Ve Eğlence Bir Arada5

Müftülük yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Sarıkaya'da yaz Kur'an kurslarımız çeşitli etkinliklerle dini bilgiler ile Kur'an eğitim ve öğretimine devam ediyorlar. Yahya Saray Evleri Cami ve Elidemirli Camimizde yaz Kur'an kursları öğrencilerimize çeşitli ikramlarda bulunuldu” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi