Sarıkaya ilçesinde yaz Kur'an kursları çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kurslarda öğrenciler Kur'an eğitim ve öğretiminin yanında dini bilgiler öğreniyor. Verilen eğitimin yanında ayrıca çeşitli etkinlikler ile öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesi sağlanıyor.

Bu kapsamda Sarıkaya Müftülüğü tarafından Yahya Saray Evleri Cami ve Elidemirli Camide eğitim gören öğrencilerle etkinlikler düzenlenirken ayrıca çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Müftülük yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Sarıkaya'da yaz Kur'an kurslarımız çeşitli etkinliklerle dini bilgiler ile Kur'an eğitim ve öğretimine devam ediyorlar. Yahya Saray Evleri Cami ve Elidemirli Camimizde yaz Kur'an kursları öğrencilerimize çeşitli ikramlarda bulunuldu” denildi.