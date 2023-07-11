Yozgatlı Avcıları da yakından ilgilendiren kurs ücreti 673 bin 25 lira olarak belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “2023 Yılı Avcı Eğitim Kurs Ücreti Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kurs ve Ders Ücretleri Madde 22 (Değişik: RG-15/3/2014-28942) Bu katılım payı her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Hükmü gereği, 27 Kasım 2022 tarih 32023 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı): 542 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (yeniden değerleme oranı 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edilmiştir. Tebliği gereği, 2023 yılı için uygulanacak avcı eğitim kurs ücreti 673 bin 25 lira olarak belirlendi” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir