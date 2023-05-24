Karaduman, Çocuklarda doğal varlıkları koruma, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve sıfır atık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla eğitim portalı hazırlandığını ifade etti.

Sıfır Atık Eğitim Projesi hakkında bir açıklama yapan Karaduman; “Sıfır Atık Eğitim Projesi kapsamında hazırlanan etkinliklerde 5D modeliyle çocuklara "sıfır atık" kavramının tanıtılması, bu kapsamda çocukların günlük yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konusunda farkındalık sağlanması hedefleniyor. Doğal varlıkların doğru kullanılması ve israfın önlenmesi konularını da kapsayan 5D modeli; “Düşün, Gerekli Değilse Tüketme”, “Daha Az Tüket”, “Değerlendir, Yeniden Kullan”, “Değiştir, Farklı Amaçla Kullan” ve “Dönüştür, Doğa Kazansın” prensiplerinden oluşuyor. Proje kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde öğretmenlere sunumlar, posterler, çalışma kâğıtları, filmler, proje önerileri ve dijital oyunlar olmak üzere eğitim içerikleri ve materyaller hazırlanmıştır. Portala üye olarak tüm içerik ve materyallere ulaşabilir ve geliştirerek sınıfınızda uygulayabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir