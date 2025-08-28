Tuygun, Hakem Heyeti’nin hükümetin teklifini yalnızca bir puan artırarak onayladığını belirterek, “2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı içinse yüzde 5+4’lük artış kararıyla milyonlarca kamu emekçisi bir kez daha yoksulluğa mahkûm edilmiştir” dedi.

Birleşik Kamu-İş olarak sürece dair defalarca uyarıda bulunduklarını hatırlatan Tuygun, şu ifadeleri kullandı: “Bu kurulun amacı kamu emekçilerinin haklarını değil, hükümetin politikalarını onaylamaktır. Sekiz dönemdir emekçiler lehine tek bir karar çıkmamıştır. Doğru olan bu kurula üye vermemek, süreci Meclis’e ve alanlara taşımaktır.”

Tuygun, diğer konfederasyonların “kazanım aldık ama yetersiz” açıklamalarıyla kamuoyunun tepkisini yumuşatmaya çalıştığını savundu.

Hakem Heyeti’nin, karar için tanınan beş günlük sürenin dördüncü gününde alelacele toplandığını belirten Tuygun, “Altısı doğrudan, biri dolaylı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen bu kuruldan kamu emekçileri lehine bir karar çıkması zaten mümkün değildi. Alınan kararın doğrudan Cumhurbaşkanı’ndan geldiği aşikârdır” değerlendirmesinde bulundu.

Tuygun, Birleşik Kamu-İş olarak sefalet zammını kabul etmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bütçe görüşmelerinde emek örgütleri, emekli dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerle birlikte alanlarda olacağız. Taleplerimizi duymazdan gelen bu anlayışa karşı demokratik mücadelemizi büyüteceğiz. 25 milyonu açlığa ve sefalete mahkûm eden bu düzene boyun eğmeyeceğiz.”

Tuygun, kamu emekçilerinin insanca yaşam mücadelesine tüm konfederasyonları ve kamuoyunu destek olmaya çağırdı.