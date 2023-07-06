SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Sorgun Gençlik Derneği olarak, eğitime verdiğimiz önemle eş değer olarak sporu da önemsediklerini söyledi.

Başkan Uğuz yaptığı açıklamada, “Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin kötü alışkanlıklarında uzak durma, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. Biz istiyoruz ki; tüm gençlerimiz arzu ettiği sporu yapabilme imkanına kavuşsun. SORGED olarak gençlerimizin spor yapması için gayret ederek, sportif faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Zaman ve harita okuma becerisine dayalı bu oyunu oynarken hem çok büyük keyif alacaksınız hem de kendiniz için inanılmaz faydasını göreceksiniz. Zaman zaman strese gireceğiniz, zaman zaman yorulacağınız ve bazen de kaybolacağınız bu oyun size çok iyi gelecek. Çeşitli arazilerde hazırlanan parkuların pusula ve harita yardımıyla, belirlenen noktalardaki hedeflere ulaşarak oynadıkları bir oyundur. Oryantiring sporunun faydalarını sizlere şöyle sıralayabiliriz. Bedensel ve mental zeka arasında bir denge kurar, Karar verme becerinizi ve farkındalığınızı geliştirir, Stres yönetiminde gelişirsiniz, Kondisyonunuz güçlenir, Özgüveniniz daha da artar, Dayanıklılığınız artar ve kendinizi daha enerjik hissedersiniz, Oryantiring eğitimi 7 Temmuz 2023 Cuma Günü düzenlenecektir” ifadelerine yer verdi.

Eğitim Programı ile alakalı bilgiler veren Başkan Uğuz, şunları söyledi:

“Cumartesi: 10.00-13.00 saatleri arasında Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda düzenlenecektir.

Eğitim ücretsiz olup, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

Sorgun'dan katılacak gençlerimiz için ücretsiz servisimiz olacaktır.

Kontenjan 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecektir.” Alpaslan Demir