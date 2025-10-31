Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Muzaffer Yaşar, müdür yardımcıları ve 13 ilçe millî eğitim müdürünün katılımıyla Yerköy’de değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, eğitim ve öğretim faaliyetleri, devam eden projeler, yeni döneme yönelik hazırlıklar ve eğitimde kaliteyi yükseltmeye yönelik stratejiler ele alındı.

Altınkaynak, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimde başarı çıtasını daha da yükseltmek için tüm ilçelerle koordineli çalıştıklarını belirterek, “Eğitim süreçlerimizi sürekli değerlendirme ve geliştirme anlayışıyla hareket ediyoruz. Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Toplantının ardından İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Yerköy TOBB Anaokulunu ziyaret ederek okulda yapılan çalışmalar, eğitim ortamları, öğrenci etkinlikleri ve fizikî koşullar hakkında bilgi aldı. Altınkaynak, öğretmen ve idarecilerle görüşerek eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında Yerköy Kaymakamı Mehmet Halis Aydın makamında ziyaret edildi. Ziyarette ilçede devam eden eğitim yatırımları, öğrencilere yönelik projeler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Altınkaynak, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan ile de bir araya gelerek ilçedeki eğitim yatırımları, belediye-millî eğitim iş birliği ve öğrencilerin sosyal-kültürel gelişimine yönelik projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İl Müdürü Altınkaynak, Yerköy programı kapsamında yapılan görüşmelerin ardından, eğitimde başarıya ulaşmanın güçlü koordinasyon ve iş birliğiyle mümkün olduğunu vurgulayarak, “Hedefimiz, her öğrencimizin nitelikli eğitim alması ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasıdır. İlçelerimizle uyumlu bir çalışma yürütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.