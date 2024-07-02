Kamu görevlilerine ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin kararda yapılan değişiklikle, ayniyat saymanlarının özel hizmet tazminatları konusundaki belirsizlik giderildiğini belirten Başkan Şerefli, “Böylece ayniyat saymanlarının saymanlarla aynı oranda özel hizmet tazminatı almaları hukuki temele kavuşturulmuş oldu” dedi.

Konu ile alakalı açıklama yapan Başkan Şerefli şunları söyledi: “Memur Sen, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurarak ‘Ayniyat Saymanı’ kadrosundaki kamu görevlilerinin haklarının ‘Sayman’ kadrosunun sahip olduğu mali haklarla eşitlenmesi gerektiğini; bu bağlamda 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı olan 20 puan ilave ÖHT ödemesinden ayniyat saymanlarının da yararlandırılmasını talep etmişti. Geçmiş dönemlerde; ‘Ayniyat saymanı’ kadrosunun Özel Hizmet Tazminatı’nın, ‘Sayman’ kadrosuyla aynı şekilde düzenlenmesi ve ödemelerde bu kadronun esas alınarak gerçekleştirilmesine ilişkin verilen görüşler neticesinde; kamu kurum ve kuruluşları arasında oluşan uygulama farklılığının giderilmesi ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarının ve toplu sözleşme kazanımlarımızın eksiksiz uygulanması noktasında düzenleme gerçekleştirilmiş oldu.”

“3600 EK GÖSTERGE İÇİN DE DÜZENLEME YAPILMALI”

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Yapılan düzenlemeye ek olarak sayman kadrosunun yararlanmış olduğu 3600 Ek Gösterge hakkından ‘Ayniyat saymanları’ nın da yararlanması noktasında verilen mahkeme kararları dikkate alınarak haksızlık giderilmeli, 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge vaadi bir an önce hayata geçirilerek beklentiler karşılanmalıdır” ifadelerini kullandı.