Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Yozgat’taki okul ziyaretlerine devam ederek öğretmenlerle sendikal gündemi paylaştı.

Şerefli, Şehit Mehmet Armağan Alper İlkokulu/Ortaokulu’nu ziyaretinde öğretmenlerle bir araya geldi.

Okul Müdürü Ali Murat ve öğretmenlere ilgilerinden dolayı teşekkür eden Şerefli, eğitimcilerle görüş alışverişinde bulundu.

Şerefli, Yunus Emre İlkokulu’nda da öğretmenlerle buluştu. Ziyarette, müdür yardımcısı Meliha Sarı’ya hayırlı olsun dileklerini ileten Şerefli, okul müdürü Emrullah Özer ve öğretmenlere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Şerefli, ziyaretler sırasında öğretmenlerle sendikal çalışmalar, eğitim gündemi ve öğretmenlerin sorunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.