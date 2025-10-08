Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, öğretmenlerle bir araya gelmek, eğitim gündemini değerlendirmek ve sendikal çalışmaları aktarmak amacıyla okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Şerefli, son olarak Gülaylar İlkokulu’nu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Okul Müdürü Arif Uyar tarafından karşılanan Şerefli, öğretmenlerle yaptığı görüşmede eğitim camiasının güncel sorunları, sendikanın yürüttüğü çalışmalar ve çözüm önerileri hakkında bilgi paylaştı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Şerefli, öğretmenlerin dile getirdiği görüş ve taleplerin sendikal çalışmalar açısından yol gösterici olduğunu belirterek, “Öğretmenlerimizle bir araya gelmek, onların sorunlarını ve önerilerini yerinde dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. Eğitim camiasının güçlü olması, aynı zamanda öğrencilerimizin daha iyi bir geleceğe hazırlanması anlamına geliyor” dedi.

Okul Müdürü Arif Uyar ve öğretmenlere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Şerefli, Eğitim Bir Sen olarak öğretmenlerin yanında olmaya ve eğitimde çözüm odaklı çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.