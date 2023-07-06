Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, Yaz Kur’an kurslarının 3 Temmuzda başlayıp 11 Ağustos’ta sona ereceğini belirtti.

Kayış yaptığı açıklamada,“Her yaz mevsiminde olduğu gibi bu yaz mevsiminde de çocuklarımız ve gençlerimiz Yaz Kur’an kurslarının manevi atmosferinde, camilerde ve Kur’an Kurslarında büyük bir neşe, sevinç ve coşkuyla bir araya geleceklerdir. Kurslarımızda Kur’an-ı Kerim okumayı ve temel dini bilgileri öğrenecekleri gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacaklardır. Bizler inanıyoruz ki bu eğitimler vesilesiyle çocuklarımız bir ömür boyu anne-babaya hayırlı bir evlat; dine, vatana, millete faydalı ve ahlaklı birey olacaklardır.Sorgun merkez, kasaba ve köylerin tamamındaki camiiler ve Kur’an kurslarında eğitim verdiklerini belirten Kayış, 305 görevlimiz ile toplamda 4 bin 800 öğrenciye eğitim vermeye devam edeceğiz. Bu yıl ilk defa Türkiye Diyanet Vakfında Yatılı Yaz Kuran Kursu açtık. 60 öğrencimiz buraya kayıt yaptırdı ve altı öğreticimizin nezaretinde eğitimlerine devam ediyorlar. Yatılı yaz kursumuzda dersler saat sabah 09.00’da başlıyor saat 16.00’a kadar günde 8 saat şeklinde devam ediyor. Yatılı olmayan yaz kuran kurslarımızda ise dersler 09.00’da başlayıp saat 13.00’da sona eriyor. Kurslarda görev alan bütün hocalarımıza başarılar diliyorum. Yaz Kur’an kurslarımızda hizmet verdiğimiz çocuklarımıza ve gençlerimize başarılar diliyorum. Ailelerine de çocuklarını bizlere emanet ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi. Haber Merkezi