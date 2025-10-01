Şimşek'in gözaltına alınıp alınmadığı merak konusu oldu.

Egemen Şimşek, stand up gösterilerinde kullandığı ifadelerle kamuoyunun gündemine oturdu. Hz. Muhammed, Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında söylediği küfürlü sözler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Egemen Şimşek Kimdir?

Egemen Şimşek, 1983 yılında Hakkari’de dünyaya geldi. 42 yaşında olan Şimşek, uzun yıllardır tiyatro ve stand up sanatçısı olarak sahnelerde yer aldı. Zorlu PSM ve Leman Kültür başta olmak üzere birçok şehirde gösteri yaptı.

Sanat kariyerinde sadece sahneyle sınırlı kalmayan Şimşek, Bursa Bülbülü, Fedakar ve Ağır Romantik gibi film ve dizilerde de rol aldı. Ancak onun asıl tanınırlığı, sahnede yaptığı doğaçlamalar ve stand up gösterileriyle oldu.

Hangi Sözleriyle Tepki Çekti

Egemen Şimşek’in bir gösterisinde söylediği sözler büyük tartışmalara yol açtı. Peygamberleri küfürlü ifadelerle anması, dini değerleri aşağılayan konuşmalar yapması, tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında yüzlerce kişi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve emniyet birimlerini etiketleyerek sanatçının gözaltına alınmasını istedi.

Gözaltına Alındı Mı?

Şimşek’in sözleri, sosyal medya kullanıcıları arasında “dini değerlere hakaret” başlığı altında hızla yayıldı. Tepkilerin büyümesiyle birlikte, “Egemen Şimşek gözaltına alındı mı?” sorusu gündemin en çok aranan konularından biri haline geldi. Resmi makamlardan konuyla ilgili net bir açıklama yapılmazken, kamuoyunda baskı giderek artıyor.