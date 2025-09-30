Egemen Şimşek, 1983 yılında Hakkari Merkez’de doğdu.

Bursa Bülbülü, Ağır Romantik, Fedakâr ve Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol alarak televizyon ve sinema dünyasında tanındı.

BKM ve Zorlu PSM gibi önemli sahnelerde yer alan Şimşek, “Aykırı Düşünceler” adlı kapalı gişe stand-up gösterisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşıp sahne performansıyla beğeni kazandı.

Neden Gündem Oldu?

Geçtiğimiz günlerde Soğuk Savaş programında Hz. Muhammed’in hadisi ile ilgili şaka yaptığı için sunucu Boğaç Soydemir ve şaka yaptığı kişi olan Enes Akgündüz tutuklanmıştı.

Bu kez benzer bir olayı komedyen Egemen Şimşek’in yaptığı iddia edildi.

Mizah yaptığını iddia eden şarlatan Egemen Şimşek, Peygamberlerimiz Hz. Musa (A.S.) ve Hz. İsa (A.S.) ile alay ederek Allah’a (C.C.) hakaret etti.