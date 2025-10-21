Ege Aydan, sanatçı bir aileden gelen, köklü bir eğitim almış ve kariyerini farklı sanat disiplinlerinde sürdürmüş bir sanatçıdır.

Ege Aydan Kaç Yaşında?

15 Haziran 1958 doğumludur. Günümüz (Ekim 2025) itibarıyla 67 yaşındadır. (Metindeki 66 yaş bilgisi, 2024 yılına aittir).

Ege Aydan Aslen Nereli?

Ege Aydan'ın memleketi ve doğum yeri Ankara'dır.

Ege Aydan'ın Kariyeri

Oyunculuk: Üniversiteden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları'nda göreve başlamış, pek çok oyunda yer almış ve kurumda yönetici kadrosunda bulunmuştur. Kavak Yelleri, Behzat Ç., Kaçak Gelinler, Gönül Dağı ve Kimler Geldi Kimler Geçti rol aldığı popüler yapımlardan bazılarıdır.

Yönetmenlik: Oyunculuğun yanı sıra birçok tiyatro oyununda yönetmen koltuğunda oturmuştur.

Ressamlık: Oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra ressam olarak da önemli başarılar elde etmiş bir sanatçıdır.

Seslendirme: Kariyerinde seslendirme üzerine de çalışmaları bulunmaktadır.

Ege Aydan'ın Boyu Kaç Metredir?

Ege Aydan'ın boyu 1,86 metredir.

Ege Aydan'ın Eşi Kimdir?

Ege Aydan'ın evlilik ve aile hayatı da merak edilen konular arasındadır.

Güncel Eşi: Ege Aydan, 2015 yılında Sevilay Yılmaz ile dünya evine girmiştir. Sevilay Yılmaz, Ege Aydan'ın güncel eşidir.

Evlilikleri: Ege Aydan'ın bilinen evlilikleri arasında 2014 yılında İpek Aydan ve 2015 yılında Sevilay Yılmaz bulunmaktadır. (Not: Metinde İpek Aydan için 2014 yılı ve Sevilay Yılmaz için 2015 yılı bilgisi geçmektedir.)

Çocuk Sayısı: Ege Aydan'ın toplam 3 çocuğu bulunmaktadır.