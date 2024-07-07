Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yer alan Muşallim Kalesi, Selçuklu döneminden kalan tarihi yapısıyla hala dimdik ayakta duruyor. Yozgat Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, bu önemli yapı yeniden ziyaretçilerini bekliyor.

Muşallim Kalesi, 13. yüzyılın ilk yarısında Gıyaseddin Keykavus döneminde inşa edilmiştir. Kale, yüksek duvarları ve karakteristik kesme taş kaplaması ile dikkat çekmektedir. Batı ve kuzey duvarlarında uzanan üç küçük burç ile çevrili olan kale, büyük ölçüde sağlam kalmış olup, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunmaktadır.

TARİHİ TÜRBELER VE EFSANELER

Kalenin batı eteğinde, Ali Çelebi Türbesi ve Mahmut Çelebi Türbesi bulunur. Bu türbeler, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan önemli yapılar arasındadır.

Mahmut Çelebi Türbesi'nde anlatılan bir efsaneye göre, Mahmut Çelebi savaş sırasında başı kesildiği halde, başını koltuğunun arasında tutarak savaşmaya devam etmiş ve bu durum düşmanları paniğe sürüklemiştir. Bu olayın ardından yapılan türbenin kubbesi sürekli yıkılmış, rüyasında Mahmut Çelebi başsız olarak gözüktüğünde, kubbe yapılmaması gerektiği mesajı verilmiştir ve türbenin üzerine kubbe yapılmaktan vazgeçilmiştir.

ZİYARETÇİLERE AÇILAN KAPILAR

Muşallim Kalesi ve çevresindeki tarihi yapılar, ziyaretçilerine Anadolu'nun zengin kültürel geçmişini keşfetme fırsatı sunmaktadır. Yozgat Valiliği, bu önemli mirası korumak ve tanıtmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Muşallim Kalesi, eşsiz manzarası ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini bekliyor.

Yozgat’ın bu eşsiz tarihi mirasını görmek isteyenler, Akdağmadeni ilçesine gelerek Muşallim Kalesi'nin büyüleyici atmosferini deneyimleyebilirler.