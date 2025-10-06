Üzüm Milli Koleksiyona Dahil Edildi

Yozgat’ın komşusu Çorum'da uzun yıllar boyunca “Osmancık karası”, “Kargı karası”, “İnal karası”, “Başpınar karası” ve “İncesu karası” gibi isimlerle bilinen üzüm çeşidi, Osmancık Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda Türkiye'nin milli koleksiyon bağına dahil edildi.

Üzümde Yüksek Oranda Şıra Var

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Ali Ergül, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, ve enstitü uzmanları Tamer Uysal ile Dr. Onur Ergönül'ün yer aldığı projede yapılan analizler, Osmancık karası üzümünün yüzde 78 oranında şıra içerdiğini ortaya koydu. İnce kabuğu, yüksek su oranı ve kendine has aromasıyla dikkat çeken üzüm, sadece meyve olarak değil, yöresel mutfakta da büyük bir yer tutuyor.Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, üzümün bölge için taşıdığı öneme değinerek şunları söyledi:

“Osmancık karası, ilçemizin korunması gereken en değerli tarımsal miraslarından biridir. Bu üzümden yapılan pekmez, geleneksel olarak ‘Kelik’ adı verilen toprak evlerde kaynatılarak hazırlanır. Ayrıca yaprakları, hafif ekşimsi tadı sayesinde Osmancık Yaprak İçi Yemeği ve Osmancık Yırtmaç Yemeği gibi coğrafi işaretli lezzetlerde kullanılır. Bunun yanında Osmancık Malak Tatlısı ve Osmancık Ayvalı Yahnisi için gerekli olan pekmez de yine bu üzümden elde edilir.”

Kültürel Koruma Altında

Osmancık karası üzümünün tescillenerek Türkiye Gen Bankasına dahil edilmesi, hem tarımsal çeşitliliğin korunması hem de yerel gastronomi kültürünün yaşatılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yozgatlıların da severek tükettiği üzüm artık, milli miras listesinde yer alıyor.