Futbolculuk kariyeri boyunca hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe formaları altında büyük başarılara imza atan Ustaömer, özellikle 1983-84 sezonundaki Trabzonspor kadrosunda yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

1988 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Ustaömer, sarı-lacivertli takımın 103 gol atarak şampiyon olduğu 1988-89 sezonunda sol bek mevkiinde düzenli olarak ilk 11'de sahaya çıktı. Defans oyuncusu olmasına rağmen, özellikle serbest vuruşlardan attığı altı golle takımının şampiyonluğuna büyük katkı sağladı. Aynı dönemde takımda yer alan bir diğer Şenol, Şenol Çorlu ile isim karışıklığını önlemek amacıyla "Küçük Şenol" lakabıyla tanındı.

Fenerbahçe formasıyla bir Türkiye 1. Futbol Ligi, bir Cumhurbaşkanlığı Kupası ve iki Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşayan Şenol Ustaömer, sarı-lacivertli taraftarların hafızalarında yer edinmeyi başardı. 1993 yılında Göztepe’ye kiralanan Ustaömer, 31 Temmuz 1994 tarihinde Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan jübile maçıyla aktif futbolculuk kariyerine son verdi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Şenol Ustaömer, milli takım kariyerine 2 Aralık 1980 tarihinde Çekoslovakya'ya karşı oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme maçında ümit milli olarak başladı. A milli takımla ilk maçına ise 22 Aralık 1984 tarihinde Lüksemburg'a karşı çıkan Ustaömer, toplamda 9 kez ümit, 10 kez olimpik ve 3 kez A milli olmak üzere 22 kez milli formayı giydi.

FUTBOL SONRASI KARİYER

Aktif futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yolunda ilerleyen Şenol Ustaömer, çeşitli kulüplerde yardımcı antrenör olarak görev aldı. Ustaömer, daha sonra Türk milli takımının alt yaş kategorilerinde antrenörlük yaparak genç yeteneklerin yetişmesine katkı sağladı.

Şenol Ustaömer, Türk futboluna hem futbolcu hem de antrenör olarak büyük hizmetlerde bulunan bir isim olarak hafızalarda yer almaya devam ediyor.