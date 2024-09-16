Trabzonspor'un unutulmaz başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci, 83 yaşında vefat etti. Ekinci, 6 yıl boyunca Trabzonspor’un başkanlığını yaparak kulübe önemli katkılarda bulunmuştu.

1970-71 sezonunda Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Ekinci, başkanlık yaptığı süreçte Trabzonspor, dört lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası, dört Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Başbakanlık Kupası kazandı.

Ekinci’nin ailesi tarafından yapılan açıklamada, cenazesinin İstanbul Zincirlikuyu’daki aile mezarlığına defnedileceği duyuruldu.