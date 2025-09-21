Başarılı oyuncunun Mardin’de gerçekleşen kız isteme ve nişan törenin ardından evlendiler. Erginci’nin eşi Efe Saydut ise kısa sürede merak konusu haline geldi. Mimarlık ve girişimcilik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Saydut’un hayatı, mesleği ve Sevda Erginci ile ilişkisine dair detaylar araştırılıyor.

Ünlü oyuncu Sevda Erginci ile mimar Efe Saydut, evliliklerini Yunanistan'ın gözde adalarından Sakız Adası'nda gerçekleştirdikleri görkemli bir törenle kutladı. Geçtiğimiz hafta İzmir'de sade bir nikâhla dünya evine giren çift, en yakın dostları ve ailelerinin katıldığı bu özel düğünle mutluluklarını perçinledi.

Düğün Öncesi Mutluluk Pozları

Tören öncesi gelinlik ve damatlıklarıyla objektiflerin karşısına geçen Sevda Erginci ve Efe Saydut, aşk dolu pozlar verdi. Adanın büyüleyici atmosferinde çekilen fotoğraflar, çiftin neşesini ve birbirlerine olan bağlılığını gözler önüne serdi. Bu karelerle ölümsüzleşen anlar, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Sevda Erginci’nin Eşi Efe Saydut Kimdir?

Efe Saydut, uluslararası eğitim ve iş tecrübesine sahip bir mimar ve girişimcidir. Hem mimarlık alanında hem de taşınabilir ev projeleriyle iş dünyasında tanınan Saydut, İzmir merkezli çalışmalar yürütmektedir.

Efe Saydut Aslen Nerelidir?

Efe Saydut, İzmir’de doğup büyümüş olup aslen Mardinli'dir. Eğitim hayatına da burada başlamış ve İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur.

Efe Saydut Kaç Yaşında?

Efe Saydut, tahmini 35 yaşları civarındadır.

Efe Saydut’un Eğitimi Nedir?

Saydut, Viyana Teknoloji Üniversitesi (Technische Universität Wien) Mimarlık Bölümü’nden yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur. Eğitim yıllarında aynı zamanda su topu sporu ile ilgilenmiş ve Avusturya Bundesliga takımı ASV Wien’de oynamıştır.

Efe Saydut Ne İş Yapıyor?

Efe Saydut, hem girişimci hem de mimar kimliğiyle öne çıkıyor:

TinyMode adlı şirketin Kurucu & CEO’su. (Tekerlekli, taşınabilir tiny house üretimi yapıyor.)

Saydut Mimarlık ve İnşaat A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi.

Efe Saydut’un İş Deneyimleri Neler?

TinyMode (2021 – günümüz): Tekerlekli taşınabilir evler üzerine odaklanan yenilikçi bir girişim.

Saydut Mimarlık ve İnşaat A.Ş.: Mimarlık ve inşaat projeleriyle sektörde aktif.

Daha önce Türkiye’de ve Avrupa’da ünlü mimarlarla staj deneyimleri yaşamıştır.

Efe Saydut’un Hobileri Ve Sosyal Yaşamı Nasıldır?

Efe Saydut’un en dikkat çeken özelliklerinden biri sporla ilgilenmesidir. Özellikle su topunda profesyonel seviyede mücadele etmiştir. Sporcu geçmişi, disiplinli ve ekip çalışmasına yatkın yönünü de ortaya koymaktadır.

Sevda Erginci Ve Efe Saydut’un İlişkisi Nasıl Başladı?

Çift uzun bir süredir aşk yaşıyor, ancak ilişkilerini kameralardan uzak tutmayı tercih ediyordu. Sessiz sedasız ilerleyen birlikteliklerini, aile arasında yapılan bir nişan töreniyle resmileştirdiler.