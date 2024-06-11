Sosyal medya da canlı yayında İngilizce konuşamaması ile gündem olan Efe Mandıracı’nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Efe Mandıracı kimdir? Efe Mandıracı kaç yaşında, nereli? Efe Mandıracı hangi takımda oynuyor? İşte Efe Mandıracı hakkında tüm detaylar...

Milletler Ligi bu sene büyük bir heyecanla başladı. İlk defa Milletler Ligi'nde yer alan Filenin Efeleri, ilk hafta Antalya'da oynayacakları maçlarda sahaya çıktı. Filenin Efeleri'nin genç ismi Efe Mandıracı ise çıktıkları ilk maçta performansı ile gündem oldu. Peki, Efe Mandıracı kim, kaç yaşında, nereli? Milli voleybolcu Efe Mandıracı hangi takımlarda oynadı?

EFE MANDIRACI KİM?

Ramazan Efe Mandıracı, 1 Nisan 2002 tarihinde Kuşadası, Aydın'da doğdu. Efeler Ligi takımlarından Arkas Spor'da forma giyen Mandıracı, Arkas altyapısından yetişti. Efe Mandıracı, profesyonel kariyerine A takıma yükseldiği 2019-20 sezonunda Efeler Ligi'nde başladı.

Ramazan Efe Mandıracı, smaçör pozisyonunda oynayan genç bir Türk voleybolcudur. Şu anda Türkiye'nin önde gelen voleybol ligi olan Efeler Ligi'nde Arkas Spor takımında ve Türkiye erkek milli voleybol takımında smaçör olarak görev yapmaktadır.

Kariyerine Arkas altyapısında başlayan Efe Mandıracı, 2019-2020 sezonunda A takıma yükselerek profesyonel kariyerine Efeler Ligi'nde başlamıştır. Aynı zamanda çifte lisansla Türkiye Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde Altekma formasıyla da mücadele etmiş ve bu takımla üst lige yükselme başarısı göstermiştir. Sonraki sezon tamamen Arkas'a geri dönmüştür.

2018'de Türkiye 18 yaş altı millî takımına çağrıldı, 2020'de ise 20 yaş altı takımının bir parçası oldu.

A millî takımdaki ilk maçına 2021 yılında çıktı ve aynı yıl Avrupa Altın Ligi'nde altın madalya kazandı.