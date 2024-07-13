Galatasaray, genç yetenek Efe Akman ile 2028 sezon sonuna kadar sürecek profesyonel bir sözleşmeye imza attı. Efe Akman, yeni sezonda Galatasaray A Takımı formasını giyecek. Peki, Efe Akman kimdir? Kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

EFE AKMAN KİMDİR?

20 Mart 2006 tarihinde İstanbul'da doğan Efe Akman, Galatasaray altyapısında yetişmiş bir futbolcudur. Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan Efe, Galatasaray ile 2028 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalamıştır. Efe Akman, Galatasaray'ın efsane oyuncularından Ayhan Akman'ın oğludur ve kardeşi Hamza Akman da Galatasaray'da futbol oynamaktadır. Ayrıca, kuzeni Ali Akman da profesyonel futbolculuk kariyerine sahiptir.

EFE AKMAN AYHAN AKMAN'IN OĞLU MU?

Efe Akman bir zamanlar Galatasaray'da başarılara imza atan Ayhan Akman'ın oğludur.

KARİYER VE BAŞARILAR

Efe Akman, U16 takımıyla bir lig şampiyonluğu kazanarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk profesyonel maçına 7 Ocak 2024'te Konyaspor karşısında çıkmış ve takımının 3-0'lık galibiyetine katkıda bulunmuştur. Ayrıca, 2022 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye U17 Milli Takımı'nda forma giymiştir.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır." denildi. Bu anlaşma ile Efe Akman, Galatasaray'ın gelecekteki başarılarına katkıda bulunacak önemli bir oyuncu olarak görülüyor.