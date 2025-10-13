Fenerbahçe, Arda Güler'le aynı mevkide forma giyen ve sol ayağını kullanan Efe Adnan Fettahoğlu, Fenerbahçe'nin çok şey beklediği isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe, 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalayıp 2023'te Real Madrid'e 20+10 milyon euroya gönderdiği Arda Güler'in yerini doldurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde "Yeni Arda Güler" olarak görülen Efe Adnan Fettahoğlu, A takımla idmanlara çıkmaya başladı.

Yeni Yıldız Adayı Efe Adnan Fettahoğlu

Son dönemde Arda Güler ve Yusuf Akçiçek başta olmak üzere altyapıdan A takıma önemli isimler kazandıran Fenerbahçe'de son aday Efe Adnan Fettahoğlu oldu.

“Yeni Arda Güler” Olarak Görülüyor

A takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Efe Adnan Fettahoğlu, sarı-lacivertlilerde "Yeni Arda Güler" olarak görülürken, 14 yaşındaki futbolcu, Arda Güler'le aynı mevkide görev alıyor ve sol ayağını kullanıyor.

A Takıma Davet Edildi

Domenico Tedesco ve Devin Özek'in kararıyla A takıma davet edilen Efe Adnan Fettahoğlu ile özel olarak ilgilenilirken, Fenerbahçe'nin genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalamaya hazırlandığı Türkiye Gazetesi'ndeki haberde yer aldı.

Efe Adnan Fettahoğlu Kimdir?

Efe Adnan Fettahoğlu Fenerbahçe Futbol Kulübünde eğitimi ile birlikte kariyerini futbolcu olarak sürdürmektedir. Futbol kariyerine 1905 Maltepe Gençlik ve Spor takımında başlamıştır. Ardından Amatör transfer olarak 10 Ekim 2019 tarihinde Galatasaray, 2021 yılında ise Fenerbahçe takımına transfer olmuştur. Günümüz itibariyle Fenerbahçe spor kulübü alt kategorilerinde forma giymektedir. Şuanda Fenerbahçe A Takımı ile çalışmalara başladı.

Efe Adnan Fettahoğlu Nereli?

Efe Adnan Fettahoğlu aslen Rize’lidir. Baba tarafından Rize İli, Çayeli İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. Doğma büyüme ise İstanbul Kadıköy.

Kendisinden büyük bir abisi vardır. Abiside profesyonel futbolcudur. Abisi Mustafa Fettahoğlu Galatasaray U17, U19, Ankara Demir, Arnavutköy Bld ve Bayrampaşa gibi takımlarda forma giymiştir.

Fenerbahçe U14 takımında forma giyen ve geçtiğmiz sezon 18 maçta 12 gol 20 asistlik performansı ile şampiyonlukta büyük katkı sahibi olmuştur. Ayrıca Efe Fettahoğlu, takımı ile katıldığı U15 UTLC CUP turnuvasının en iyi oyuncusu seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Oynadığı futbol ile göz dolduran Efe, Lionel Messi’ye benzetilmektedir.

Kaç Yaşında?

Efe Adnan Fettahoğlu 14 yaşındadır. Doğum tarihi 20 Nisan 2009, burcu ise koç’tur.