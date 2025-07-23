Edirne – Yozgat arası 899 km’dir.
Yapacağınız yolculuk 9 saat 38 dakikadır.
Detaylı Yolculuk İçin;
Çıkış İli: Edirne
Çamaşırcılar Sk. yönünde Batı ilerleyin 54 m
Döner kavşaktan şuraya çıkın: Atatürk Blv/D100 97 m
Kıyık Cd./D535 yönünde sola dönün 3,2 km
Avrupa Otoyolu/O-3/E80 yönündeki rampaya girin 230 m
Avrupa Otoyolu/O-3/E80 girin Paralı yol 153 km
Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 çıkışına girin Paralı yol 1,2 km
Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 yönündeki rampaya girin Paralı yol 51,8 km
Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin Paralı yol 72,1 km
Dilovasi OSB/Bursa yönünde O-7 çıkışına girin Paralı yol 2,2 km
Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 yönünde devam edin Paralı yol 65,7 km
Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin Paralı yol 23,2 km
Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin Paralı yol 5,0 km
Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin Paralı yol 31,4 km
Anadolu Otoyolu/O-4 girin Paralı yol 249 km
Şehir Merkezi/Havalimanı/Kırıkkale/Samsun çıkışına girin 3,2 km
Ankara Çevre Yolu/O-20 girin 34,7 km
Ankara Çevre Yolu/O-20 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin 5,7 km
Şehir Merkezi/Kırıkkale/Samsun/E88/D200 çıkışına girin 700 m
Ankara Çevre Yolu Samsun Yolu Bağlantısı yönünde devam edin 350 m
Kırıkkale/Kayseri/Samsun yönündeki rampaya doğru sağa yönelin 400 m
19 Mayıs Blv./Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 girin
Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 51,4 km
Ankara Kırıkkale Yolu/Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 üzerinde devam etmek için soldan ilerleyin
Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 49,4 km
Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönündeki rampaya girin 260 m
Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönünde devam edin 94,5 km
Çıkışa girin 230 m
Döner kavşağa girin 55 m
Varış ili: Yozgat, Yozgat Merkez/Yozgat
Otobüs İle Yolculuk;
Edirne - Yozgat arasında otobüs seferi bulunamamaktadır.
Ulaşım için Ankara ili aktarmalı yolculuk yapabilirsiniz.
Hayırlı yolcuklar dileriz.