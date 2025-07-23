Edirne – Yozgat arası 899 km’dir.

Yapacağınız yolculuk 9 saat 38 dakikadır.

Detaylı Yolculuk İçin;

Çıkış İli: Edirne

Çamaşırcılar Sk. yönünde Batı ilerleyin 54 m

Yozgat’ın İlçesi olan Şefaatli ilçesi ile Yozgat merkez arası kaç km?
Yozgat’ın İlçesi olan Şefaatli ilçesi ile Yozgat merkez arası kaç km?
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Döner kavşaktan şuraya çıkın: Atatürk Blv/D100 97 m

Kıyık Cd./D535 yönünde sola dönün 3,2 km

Avrupa Otoyolu/O-3/E80 yönündeki rampaya girin 230 m

Avrupa Otoyolu/O-3/E80 girin Paralı yol 153 km

Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 çıkışına girin Paralı yol 1,2 km

Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 yönündeki rampaya girin Paralı yol 51,8 km

Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin Paralı yol 72,1 km

Dilovasi OSB/Bursa yönünde O-7 çıkışına girin Paralı yol 2,2 km

Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 yönünde devam edin Paralı yol 65,7 km

Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin Paralı yol 23,2 km

Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin Paralı yol 5,0 km

Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin Paralı yol 31,4 km

Edirne Yozgat Arası

Anadolu Otoyolu/O-4 girin Paralı yol 249 km

Şehir Merkezi/Havalimanı/Kırıkkale/Samsun çıkışına girin 3,2 km

Ankara Çevre Yolu/O-20 girin 34,7 km

Ankara Çevre Yolu/O-20 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin 5,7 km

Şehir Merkezi/Kırıkkale/Samsun/E88/D200 çıkışına girin 700 m

Ankara Çevre Yolu Samsun Yolu Bağlantısı yönünde devam edin 350 m

Kırıkkale/Kayseri/Samsun yönündeki rampaya doğru sağa yönelin 400 m

19 Mayıs Blv./Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 girin

Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 51,4 km

Ankara Kırıkkale Yolu/Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 üzerinde devam etmek için soldan ilerleyin

Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 49,4 km

Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönündeki rampaya girin 260 m

Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönünde devam edin 94,5 km

Çıkışa girin 230 m

Döner kavşağa girin 55 m

Varış ili: Yozgat, Yozgat Merkez/Yozgat

Otobüs İle Yolculuk;

Edirne - Yozgat arasında otobüs seferi bulunamamaktadır.

Ulaşım için Ankara ili aktarmalı yolculuk yapabilirsiniz.

Hayırlı yolcuklar dileriz.

Muhabir: İrem Çitak