Galatasaray, kale için Fernando Muslera’nın ardından yeni bir döneme hazırlanıyor. Manchester City'nin Brezilyalı yıldız kalecisi Ederson'u transfer listesinde tutuyor.

Galatasaray, Ederson'un transferi için resmi olarak Manchester City ile görüştü ve şartlarını sordu.

Ederson kimdir?

Ederson Moraes, 2017 ve 2018 sezonunun yaz transfer zamanında Benfica’dan 40 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City’ye transfer edilmişti. Pep Guardiola’nın kadrosunda önemli konumda olan Brezilyalı kaleci, İngiliz ekibiyle toplamda 18 kupa kaldırarak dev başarılarda bulundu.

1.88 boyundaki kaleci, Manchester City ile kazanmış olduğu bu başarılar arasında Premier League şampiyonlukları ve bir Şampiyonlar Ligi kupasını da içinde bulunduruyor.