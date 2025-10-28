Eda Saraç Kimdir?

Tanınmış tiyatro sanatçısı ve akademisyen Eda Saraç, Türkiye'nin sahne sanatları alanında ve akademik dünyasında öne çıkan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Sanatı ve eğitimi aynı anda yürüten Saraç, Piri Reis Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Uzun yıllardır tiyatro sahnelerinde yer alan sanatçı, etkileyici performanslarıyla olduğu kadar pedagojik yaklaşımıyla da öğrencilerine ilham veriyor.

Sanat yolculuğu boyunca toplumsal meseleler ve kadın hakları konularında duyarlılığını sürekli gösteren Saraç, tiyatroyu sadece bir sahne performansı olarak değil, toplumsal eleştiri ve farkındalık yaratma aracı olarak değerlendiriyor. Aktif vatandaşlık bilinci ve özgürlükçü duruşuyla tanınan sanatçı, Türkiye'de sanat ve toplumsal sorumluluğu bir arada yürüten ender isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kaç Yaşında?

Eda Saraç'ın doğum yılı ve yaşı hakkında resmi kaynaklarda net bir bilgi yer almamakla birlikte, sanat camiasındaki uzun kariyerine bakıldığında Saraç'ın orta yaşlarda bir akademisyen ve sahne sanatçısı olduğu anlaşılmaktadır. Kariyerinde edindiği deneyimler ve akademik unvanı, Saraç'ın sahne ve eğitim alanında ciddi bir birikime sahip olduğunu göstermektedir.

Nereli?

Eda Saraç, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sanat ve akademik çalışmalar yürüten bir isim olmasına rağmen, doğum yeri hakkında kamuya açık detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Türkiye'nin köklü tiyatro ve üniversite kültürünün merkezlerinden biri olan İstanbul başta olmak üzere, büyük şehirlerdeki sanat sahnelerinde aktif rol aldığı bilinmektedir.

Neden Tutuklandı?

26 Ekim 2025 tarihinde, tiyatro oyununa yetişmeye çalışan Eda Saraç, İstanbul Harbiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı nedeniyle kurulan güvenlik kordonları sebebiyle sahnesine ulaşmakta güçlük yaşadı. Saraç'ın kolluk kuvvetlerine gösterdiği itiraz, kısa sürede gergin bir duruma dönüştü ve polis müdahalesiyle sanatçının elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alındığı iddia edildi.

Sanatçı, bir geceyi Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesinde geçirdikten sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla savcılığa sevk edildi. 27 Ekim 2025 tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşen duruşmada, mahkeme Saraç'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Bu tutuklama kararı, siyaset ve sanat camiasında geniş çaplı bir infiale yol açtı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, duruşmaya katılarak Saraç'a destek verdi ve adliye önünde yaptığı açıklamada, "Bir kadın, bir sanatçı yalnızca sahnesine yetişmeye gayret ettiği için yerde sürüklenemez, ters kelepçeyle şiddet görüp hapsedilemez" sözleriyle mahkeme kararına tepki gösterdi.