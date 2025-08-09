Eda Sakız, 19 Ağustos 1999 tarihinde dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 26 yaşında olan Sakız, Aslan burcudur.

Genç yaşına rağmen sosyal medya ve müzik kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergilemektedir. Ünlü fenomenin memleketi Mersin’dir.

Çocukluğunu bu şehirde geçiren Eda Sakız, kariyerine odaklanmak amacıyla İstanbul’a yerleşmiştir.

Eda Sakız, 2019 yılında TikTok’ta paylaştığı kısa videolarla sosyal medya dünyasında tanınmaya başladı.

Giderek artan takipçi sayısı sayesinde Instagram ve YouTube gibi platformlarda da güçlü bir varlık gösterdi.

Popülerliği müzik sektörüne de yansıyan Sakız, 2021 yılında çıkardığı "Son Kere Dinle" adlı şarkıyla müzik kariyerine adım attı.

Evlendi mi?

Eda Sakız, şarkıcı Burak Bulut ile bir süredir devam eden ilişkisini 25 Eylül 2024 tarihinde nişanla resmileştirdi.

Nişan töreni Burak Bulut’un doğum gününde gerçekleşirken, çift düğün tarihini 12 Ağustos 2025 olarak duyurdu.

Bulut’un Eda Sakız’a konser sahnesinde evlilik teklif etmesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çiftin ilişkisi, takipçileri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor.