Eda Özhan Kimdir

Pandeminin zorlayıcı koşullarına rağmen Tayland'dan Türkiye'ye dönerek iş dünyasında büyük bir başarı yakalayan Eda Özhan, sıfırdan kurduğu işlerle dikkat çekiyor.

EDA ÖZHAN KİMDİR?

43 yaşındaki girişimci Eda Özhan, Türkiye'nin başarılı iş dünyası temsilcilerinden biridir. İstanbul’da doğup büyüyen Özhan, 19 yaşında evlenip anne oldu ve ailesiyle birlikte Tayland'a taşındı. Eğitimini yurt dışında tamamlayan Özhan, dört farklı dil öğrenme başarısı gösterdi ve Tayland'da üst düzey yönetici pozisyonlarında görev yaptı.

Tayland'daki başarılı kariyerinin ardından Türkiye'ye dönen Özhan, kendi işini kurarak pandemi sürecindeki zorlukları fırsata çevirdi. Kısa sürede işini büyüterek hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda tanınan bir iş insanı haline geldi. Yüzlerce çalışanın istihdam edildiği Özhan'ın girişimi, iş dünyasında önemli bir etki yarattı.

Eda Özhan, kadınların iş dünyasında karşılaştıkları engelleri aşmaları gerektiğine dikkat çekiyor ve kadın girişimcilerin potansiyellerini ortaya çıkarmaları için kendilerine inanmalarının önemini vurguluyor.