Milli voleybolcu Eda Erdem, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki performansıyla dikkat çekiyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları, çeyrek finalde Çin ile karşı karşıya geldi. Peki, Eda Erdem kimdir, kaç yaşındadır ve voleybola ne zaman başlamıştır?

EDA ERDEM’İN HAYATI VE KARİYERİ

Eda Erdem, 22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. Voleybola 24 Aralık 2000’de Beşiktaş JK altyapısında başlayan Erdem, 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon Beşiktaş’ta oynayan ve son iki sezonunda kaptanlık yapan Erdem, 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve o zamandan bu yana Fenerbahçe’de mücadele ediyor.

Türkiye A Milli Voleybol Takımı'nda 2005 yılından bu yana forma giyen Eda Erdem, milli formayla 300'den fazla maça çıktı. 2008'den itibaren Fenerbahçe'de kaptanlık görevini üstlenen Erdem, voleybol kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attı.

EDA ERDEM’İN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Eda Erdem’in boyu 1.92 metre olarak bilinmektedir. Bu fiziksel özellikleri, voleybol sahasında onun etkili bir oyuncu olmasını sağlıyor.

Eda Erdem, spor kariyerinde kazandığı başarılar ve disiplinli çalışmasıyla voleybol dünyasında önemli bir isim olmaya devam ediyor. Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki mücadelesi de bu başarıların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

EDA ERDEM’İN BAŞARILARI

2003-04 Türkiye Ligi - İkincilik

2008 Kadınlar Voleybol Balkan Kupası - Şampiyonluk

2008-09 Türkiye Kadınlar Voleybol Kupası - İkincilik

2008-09 Türkiye Ligi - Şampiyonluk

2009 Türkiye Kadınlar Voleybol Süper Kupası - Şampiyonluk

2009-10 Türkiye Kadınlar Voleybol Kupası - Şampiyonluk

2009-10 Türkiye Ligi - Şampiyonluk

2009-10 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - İkincilik

2010 Türkiye Kadınlar Voleybol Süper Kupası - Şampiyonluk

2010 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyonluk

2010-11 Türkiye Ligi - Şampiyonluk

2011 Türkiye Kadınlar Voleybol Süper Kupası - İkincilik

2011-12 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk

2012 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Üçüncülük

2013-14 Türkiye Kadınlar Voleybol Kupası - İkincilik

2013-14 Türkiye Ligi - İkincilik

2014 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik

2014-15 Türkiye Kadınlar Voleybol Kupası - Şampiyonluk

2014-15 Türkiye Ligi - Şampiyonluk

2015 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk

2015-16 Türkiye Ligi - İkincilik

2016-17 Kupa Voley - Şampiyonluk

2016-17 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk

2017 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik

2018-19 Kupa Voley - İkincilik

2020-21 Sultanlar Ligi - İkincilik

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Üçüncülük

2021-22 Kupa Voley - İkincilik

2021-22 Sultanlar Ligi - İkincilik

2022 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk

2022-23 Kupa Voley - İkincilik

2022-23 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk

2023 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik

2023-24 Kupa Voley - Şampiyonluk

2023-24 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk

2009 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi - İkincilik

2010 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi - Üçüncülük

2011 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi - İkincilik

2011 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Üçüncülük

2012 FIVB Dünya Grand Prix - Üçüncülük[8]

2017 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Üçüncülük

2018 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - İkincilik

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - İkincilik

2021 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - Üçüncülük

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Üçüncülük

2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - Şampiyonluk

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Şampiyonluk

2023 Voleybol Dünya Kupası - Şampiyonluk[17]

2009 Türkiye Kadınlar Voleybol Süper Kupası - En değerli oyuncu

2015 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - En iyi orta oyuncu

2015-16 Türkiye Ligi - En iyi orta oyuncu

2015-16 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - En iyi orta oyuncu

2016-17 Sultanlar Ligi - En değerli oyuncu

2017 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - En iyi orta oyuncu

2018 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - En iyi orta oyuncu

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - En iyi orta oyuncu

2020-21 Sultanlar Ligi - En iyi orta oyuncu

2020-21 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - En iyi orta oyuncu

2021 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - En iyi orta oyuncu

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - En iyi orta oyuncu

2021-22 Sultanlar Ligi - En iyi orta oyuncu

2021-22 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - En iyi orta oyuncu

2022-23 Sultanlar Ligi - En iyi orta oyuncu

2022-23 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - En iyi orta oyuncu

2023-24 Sultanlar Ligi - En iyi orta oyuncu

2023-24 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - En iyi orta oyuncu