Başhekim Kozan, Baş eczacı Furkan Erciyas ve diğer eczacılar ile pasta kestikten sonra şunları söyledi: ‘’Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi olarak eczacılarımızla uyumlu bir şekilde sağlıkta en iyi hizmeti verebilmek gayreti içindeyiz. Eczacılık sağlık meslekleri arasında ayrı değeri olan çok eski bir geçmişe sahip mesleklerimizdendir. Eczacılarımızın mesleklerini en iyi şekilde yapabilmeleri ve ilaçların hastalarımıza ulaştırılması sürecine kadar her safhada birçok düzenleme yaptık yapmaya da devam ediyoruz’’ dedi. Haber Merkezi