Ekranların yakından tanıdığı isim Ece Üner'in yeni adresi belli oldu. Peki Ece Üner hangi kanalda? Detaylar haberimizde:

Başarılı haber spikeri Ece Üner, yeni yayın döneminde Halk TV'nin ana haber bültenini sunacak.

Bu önemli gelişmeyi Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Toktaş, paylaşımında "Ece Üner yeni dönemde Halk Ana Haber ile karşınızda olacak. Hoş geldin Ece" ifadelerini kullandı.

Ece Üner, Halk TV'deki yeni görevine başlamadan önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Halk’ın en iyi bülteni için çok çalışacağız" dedi.

Üner’in tecrübeli sunuculuğu ve gazetecilik birikimi, Halk TV’nin haber bültenine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.